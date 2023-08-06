"سالب واحد" لفرقة المحمودية يناقش معاناة ذوي الهمم بالقومي للمسرح

استقبل مسرح الغد بالعجوزة، اليوم السبت، أولى ليالي العرض المسرحي "سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمهرجان القومي للمسرح في دورته ال 16 "دورة عادل إمام".

العرض يسلط الضوء على إحدى القضايا المجتمعية المهمة، وهي كيفية تعامل المجتمع مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، كما يتطرق لدور الأسرة فى مواجهة هذه المشكلة؛ حيث يناقش هذه القضايا من خلال أب وأم ينجبان طفلا لديه إعاقة ذهنية وجسدية، ومعاناتهم في التعامل معه حتى يصل لسن 15 سنة، ويظل طوال هذه السنوات يكرر جملة "هنروح فين يا بابا"، ويقررون اللجوء إلى عدة حلول كالذهاب إلى طبيب والاستعانة بالمدرس والكاهن ولكنها جميعا أدت إلى الفشل، وعدم فهم الأسرة لاحتياجات الابن النفسية ومعرفة مشاعره وعدم تقبلهم لمرضه، حتى يتوصلوا إلى حل أخير وهو اصطحابه إلى مصحة نفسية، ولكن ينتهي الأمر بوفاة الطفل وإحساسهم بالندم على كل ما فعلوه.

العرض جاء بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور، وعضوية كل من المخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والفنان مجدي كامل، د. سحر الهلالي، والناقد جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

ومن جانبه قال عمرو جلال مخرج العرض، أردت أن أصدم الجمهور بالفكرة ولا أنهي العرض نهاية سعيدة، لأن الموضوع ما زال قائما والمشكلة مستمرة، وعن رؤيته للنص أشار إلى أنه قام بتغيير النهاية وإعادة ترتيب بعض المشاهد ودمجها، الحزينة والكئيبة بالكوميدية، معربا عن أمنيته أن يشارك العرض في مهرجانات أخرى، وأن تتاح له فرص أكثر.

"سالب واحد" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وضمن عروض فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش. وهو مأخوذ عن رواية "أين نذهب يا بابا" للكاتب چان لوي فيورنيه، إعداد محمد عادل، أشعار سامح رخا، ديكور وملابس أمجد ماجد، موسيقى وألحان مصطفى يسري، كيروجراف محمد صلاح.

أداء تمثيلي هالة فؤاد، أحمد أسامة، محمود إسماعيل، أيمن عبد اللاه، هدى المصري، أحمد خطاب، طه أبو الفتوح، أسماء أبو إبراهيم، هنا عمرو، أحمد حامد، علاء ديغم، محمود أبو لمون، سعد صلاح، سماح مصطفى، خالد مصطفى، أمينة الكاتب، أحمد ماميش.

يشار إلى أن قصور الثقافة تشارك بستة عروض مسرحية في دورة المهرجان هذا العام تعرض على مسرحي السامر والغد بالعجوزة وهي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

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