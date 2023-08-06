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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: الانفجارات التي سمع دويها في موسكو وتولا ناجمة عن نشاط للطيران الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن سبب الانفجارات التي سمع دويها، مساء السبت، في مقاطعتي موسكو وتولا الروسيتين، ناجمة عن نشاط للطيران العسكري الروسي.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن متحدث باسم الوزارة إن "الخدمات العملياتية تلقت اتصالات بشأن نشاط الدفاع الجوي وانفجارات في منطقتي تولا وموسكو، حيث كانت الأصوات التي سمعت مرتبطة بطلعات جوية مبرمجة للطيران العسكري الروسي".

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن الاتصالات الهاتفية جاءت من تولا ودوبنا وألكسين وزاوكسكي، مؤكدة أنها "لم تسجل أي حالات طوارئ في المنطقة، وأن أصوات الانفجارات كانت بسبب تحليق جوي مبرمج لطائرة عسكرية".

الانفجارات وزارة الطوارئ الروسية موسكو