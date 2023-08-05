وزير الرياضة يتفقد نادي طلعت حرب بعد تطويره

اختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي جولته اليوم بمحافظة الجيزة بزيارة نادى طلعت حرب.

ووجه صبحي التحية الى مجلس إدارة نادى طلعت حرب برئاسة محمد الاتربي والذي أصبح مفخرة بعد التطوير الكبير الذي قام بها مجلس الإدارة .

وشارك فى الندوة الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية والتى عقدت بالقاعة التاريخية " قاعة طلعت حرب" والتى تحمل تاريخ كبير .

وطالب وزير الرياضة الشباب المشاركين فى الندوة بأن يقوموا بالتفكير والدولة المصرية تسمع الشباب جيدا مشيرا الى أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات ، وشدد على أن يكون الشباب بجانب وطنه .

كما وافق وزير الشباب على تدشين لجنة للشباب داخل نادى طلعت حرب وتفقد العديد من الانشطة والفعاليات التى تنفذ برعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ومنها ملتقي التوظيف وايضا معرض المنتجات الحرفية والمقامة بنادى طلعت حرب ، واثنى صبحي على البنية الرياضية والخدمات الثقافية والاجتماعية التى يقدمها مجلس ادارة نادى طلعت حرب للأسر المصرية.

وحرص على متابعة جزء من تدريب فريق كرة السلة للصم بنات كما تابع صبحي تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم بالنادى وتفقد وزير الشباب الجيم وملاعب التنس.

وبعد جولته وتفقده لاروقة النادى وانشطته قال وزير الشباب والرياضة اننا شاهدنا ملتقي التوظيف والمعارض الحرفية للاسر ومراكز الشباب التى تدعمها وزارة الشباب.

وأشار الى ما لفت نظره فى زيارته للنادى ما كتب على تمثال طلعت حرب فى حب مصر " ما انا إلا واحد من المصريين اتفقت كلمتهم على خدمة بلدهم".