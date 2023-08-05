الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على سفينة مدنية في مضيق كيرتش لن يمر دون رد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهجمات الإرهابية الأوكرانية لن تمر دون رد، وسيعاقب مرتكبوها.

جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت في تعليق زاخاروفا على الهجوم الأوكراني على سفينة مدنية روسية في مضيق كيرتش.

وقالت "زاخاروفا" إنه: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية، ولن تمر دون رد، وسوف يعاقب مرتكبوها حتما".

وشددت على أن روسيا تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي، الذي لا يهدد بقتل الطاقم فحسب، بل يحمل أيضا تهديدا بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.

وأضافت إن: "نظام كييف الذي لم يلق إدانة من الدول الغربية والمنظمات الدولية، يستخدم بنشاط أساليب إرهابية جديدة، هذه المرة في البحر الأسود".

جدير بالذكر أن ناقلة مدنية روسية تعرضت لهجوم اليوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، حيث لم تسجل إصابات في صفوف طاقم الناقلة.