الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر المتهم بسرقة هواتف المواطنين بالزاوية الحمراء

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالزاوية الحمراء.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه واقعتى سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرف على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذلك السياق، قال المستشار القانوني، علي حسانين ، إن المواد 315 من قانون العقوبات نصت علي أن يعاقب بالسجن المؤبد للسرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخص او شخصين فاكثر وكان حاملًا سلاحًا واصاب احدهما المجني عليها اصابات ظاهرية وذلك طبقاً لنص المادة

اوضح بان المادة 314 نصت علي معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة السرقة بالاكراه بدون احداث جروح واصابات عليها ، واذا كان هناك جروح واصابات ينطبق عليها السجن المؤبد

واضاف "حسانين" أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.

