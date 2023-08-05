سيد عبدالحفيظ يجمع متعلقاته من الأهلي ويسلم «بيبو» المهمة

تواجد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم السبت، وجمع متعلقاته عقب توجيه الشكر له من جانب مجلس الإدارة ورحيله رسميًا عن منصبه.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن أمس عقب اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة التخطيط للكرة وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة توجيه الشكر للكابتن سيد عبدالحفيظ وتعيين خالد بيبو مديرا جديدا للكرة في الفريق الأول.

وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقر النادي استمرت حوالي ساعة، تسلم بعدها “بيبو” من عبد الحفيظ تقرير مفصل عن الفريق والذي ضم عددا من الملفات الخاصة بمستحقات اللاعبين ومكافأة التتويج بالدوري التي تتعلق بنسبة المشاركة.

عقب نهاية الجلسة ودع سيد عبدالحفيظ مسئولي النادي وغادر مقر الجزيرة مباشرة بعد إعلان رحيله رسميا عن منصب مدير الكرة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي عرض على سيد عبدالحفيظ التواجد كعضو في لجنة التخطيط ولكن “عبدالحفيظ”، أبلغ رئيس النادي أنه سيحصل على فترة راحة وبعدها يتخذ القرار بشأن عرض الأهلي.



