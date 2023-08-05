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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أسوان للفنون الشعبية" تشارك في مهرجان العلمين

فرقة أسوان للفنون
فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك بمهرجان العلمين
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تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية تألقها من خلال تقديم عروضها الفلكلورية والاستعراضية المتنوعة بالمهرجان الأول بمدينة العلمين العاملين الجديدة وسط إشادة وتفاعل من الحضور .

ومن جانبة أشاد اللواء أشرف عطية بأداء فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين لتمثيلها المشرف والراقى للمحافظة فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

مؤكداً على أن فرقة أسوان للفنون الشعبية حققت نجاحات عديدة منذ انطلاقها من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد .

وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك مع كوكبة من فرق الشرقية والأنفوشى وغيرها فى فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين"والذى يعتبر أكبر ملتقى ثقافى وفنى ورياضى فى الشرق الأوسط ، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، كما تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية فى فعاليات المبادرة الصيفية " ثقافتنا فى أجازتنا " والتى تقام فى محافظة الإسكندرية .

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المهرجان الأول فرقة أسوان للفنون الشعبية فعاليات مهرجان العلمين أخبار محافظة أسوان