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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٤.٩%

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي  ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت  ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.
واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100 %، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩ %  .

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