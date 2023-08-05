محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٤.٩%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100 %، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩ % .