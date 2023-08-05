بعد سجنه 3 سنوات.. أبرز المعلومات عن "عمران خان " رئيس وزرار باكستان السابق (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، بعد إعلان الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ووفقا للتقرير، ولد "عمران خان" عام 1952 في منطقة لاهور، ودرس في جامعة أكسفورد، و أسس حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة، ثم اُنتخب رئيسًا لوزراء باكستان في 18 أغسطس 2018.

عزله البرلمان عبر حجب الثقة عن حكومته، ويعتبر "عمران خان" أول رئيس وزراء في باكستان يُعزل بحجب الثقة.

عمل على كسب زخم سياسي بخطابات لمحاربة الفساد ، كما قاد مسيرات احتجاجية لإجراء انتخابات مبكرة ، وعُين سفيرًا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة