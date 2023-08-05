إجراء 55 ألف عملية جراحية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 54 ألف و985 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 13 ألف و558 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 7 أشهر الماضية، منها 8250 جراحة عيون، و1058 مخ وأعصاب، و716جراحة أورام، و2760 قسطرة قلبية، و183 أوعية دموية، و166 قلب مفتوح، و356 عظام، و53 قسطرة بالمخ، و16حالة زراعة قوقعة ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة 54 ألف و985 عملية جراحية، مشيرا أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة.