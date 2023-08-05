صحة البحر الأحمر تعلن إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 82 عملية جراحية

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن انهاء قوائم الانتظار، وذلك لتقديم خدمة طبيه مرضيه لتطوير المنظومة الصحية بالبحر الاحمر، تحت اشراف دكتورة، رشا عادل مدير عام الطب العلاجى ودكتور، عمرو عادل عبد العال مدير ادارة المستشفيات.

وقد تم اجراء ٢٧عملية أنف وأذن، و٣٤ عملية نساء وتوليد، و٧ عمليات جراحة تجميل، بالاضافة الي ٨ عمليات جراحة عامة، و٤ جراحة عظام، فضلا عن ٢ جراحة مخ وأعصاب.

واكد الدكتور، عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، ان العمليات اجريت على يد نخبه من جراحين قسم الجراحه العامه والعظام والانف والاذن ومخ واعصاب والنساء والتوليد والتجميل.

وأشار مدير إدارة المستشفيات، الي اضافة رقم قياسي جديد تحققه مستشفي الغردقة العام في إجراء العمليات الجراحية الكبري باجمالي ٨٢ عمليه جراحية كبري خلال الاسبوع الماضي.

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة بمجهودات الفريق الطبي والتمريض ووجه الشكر للدكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام وجميع العاملين بالمستشفى للمجهودات المبذولة.

وأضاف العربي، ان هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحر الأحمر، موضحا، ان جميع المستشفيات تلقي الدعم المناسب وانها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

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