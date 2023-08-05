شاهندة عبد الرحيم: الاقتصاد العالمي يعيش حالة من عدم اليقين نتيجة التضخم المرتفع

قالت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، إن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يعيش حالة من عدم اليقين وذلك نتيجة للتضخم المرتفع والمستمر، مما جعل البنوك المركزية حول العالم قد أقدمت على رفع سعر الفائدة، كما تسبب التشديد النقدي في انهيار البنوك بأمريكا، وتذبذب بالأسعار في أنحاء العالم الغني، وتضاعف التأثير على الاقتصادات والعالم النامي.

وأضافت شاهندة عبد الرحيم خلال برنامج "focus" والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، اليوم السبت، على الرغم أن الصين فتحت اقتصادها على العالم بعد أزمة "فيروس كورونا"، لكنها لم تحقق نموا اقتصاديا بالسرعة التي توقعها الخبراء والمستثمرين، ودخلت منطقة اليورو في حالة ركود، ولكنها ظلت متماسكة حتى الآن وأقوى مما توقع، وذلك بسبب انعكاس مستوى الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

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