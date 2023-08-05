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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في "بيت الروبي"

منى الشاذلي
منى الشاذلي
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كشفت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل ظهورها كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي"، المعروض حاليًا في السينمات، مع الفنان كريم عبد العزيز.

أوضحت "الشاذلي" خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة cbc، أن مشاركتها في الفيلم جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، ورواها لها ليقنعها بأهمية ظهورها في الفيلم بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

وأشارت إلى أنه تم تصوير المشهد بشكل سري في الاستوديو قبل عرض الفيلم بحوالي 3 أشهر، مضيفة: "يعني ضمن تصوير حلقة عادية جدا بجمهور حقيقي معندوش فكرة إن كريم عبد العزيز هيكون معانا".

تابعت: "وبالفعل تفاجأوا جدا بدخول كريم عبد العزيز.. لكن هو دخل كإبراهيم الروبي مش كالنجم المعروف، وطلبنا بعدها من كل اللي حضروا مايقولوش أي تفاصيل عن اللي شافوه من الفيلم".

 

يذكر أن فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح. قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

بيت الروبى كريم عبدالعزيز مني الشاذلي