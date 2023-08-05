الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد شبورة مائية ما زالت تتكون في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أننا نشهد فرص أمطار على المناطق الجنوبية، وهي أمطار خفيفة قد تصل لرعدية أحيانًا، نتيجة ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية، وستكون موجودة على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد، بجانب الرياح الهابطة التي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الاثنين نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، وتعود للمعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة في الطقس، مشددة على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.