حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقطور والمحلة

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائي والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهدا والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفي ذات السياق تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز قطور والمحلة ،حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بلتاج بإزالة كلية لمباني بالبلوك والمونة الأسمنتية بعزبة الكوم التابعة لقرية بلتاج مركز قطور.

كما تابع رحمي قيام مركز ومدينة المحلة بإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية حيث تم بناء سور من ثلاث أضلاع ٣٠م × ٢٠م × ٢٠م بعمل سمل خرساني وبناء بالبلوك والمونة الأسمنتية حول مساحة 3 قيراط خارج الحيز العمراني وتمت إزالة المخالفة إزالة كلية بناحية بقرية البنوان التابعة لوحده المحلية بالبنوان، بالإضافة إلى شدة خشبية لصب دور ثان علوي خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر وتمت الإزالة كلية وفك الشدة الخشبية بوحده المحلية ببلقينا.

فضلاً عن قيام حي ثان المحلة بفك شدة خشبية بشارع كمال درويش منطقة الشعبية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك بالإضافة إلى حملات إزالة المباني المخالفة للقانون مستمرة على مدار اليوم الكامل، مشيراً إلى منع البناء المخالف للقانون.