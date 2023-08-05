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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: إعادة فتح سفارتي روسيا في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية 2023

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إعادة فتح سفارتي روسيا في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري.

وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الروسية" ماريا زاخاروفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إننا حاليا نبحث مسائل تقنية مع شركائنا"، مضيفة أنه يجب أن يتم افتتاح البعثات الدبلوماسية الروسية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه بزيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة الإفريقية، مما يقتضي افتتاح بعثات جديدة وزيادة عدد الموظفين في البعثات الروسية الموجودة.. مشيرة إلى أن بلادها تخطط لضمان أقصى تمثيل ممكن لروسيا في إفريقيا.

وأكدت استعداد روسيا لتقديم مساعدة للدول الإفريقية في تنظيم عمل بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، مشيرة إلى أن القيادة الروسية منفتحة على الحوار مع جميع الشركاء الأجانب الذين يسعون للتعاون المتكافئ والبناء ومتبادل المنفعة.

 

الخارجية الروسية بوركينا فاسو غينيا الإستوائية ماريا زاخاروفا