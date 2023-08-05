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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. محمد منير وحميد الشاعري في ليلة استثنائية بمهرجان العلمين

منير وحميد الشاعري
منير وحميد الشاعري
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أحيا النجمان محمد منير وحميد الشاعري حفلاً غنائيًا حاشداً ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

بدأت فقرات الحفل بالفنان حميد الشاعري الذي قدم باقة من أغانيه والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من كل الحضور منها "غزالي، چلچلی، روح السمارة، خدني بين إيديك" وغيرها من الأغاني.

أما الكينج محمد منير فقد أشعل الفقرة الختامية للحفل بأغانيه التي ألهبت حماس الجمهور منها "يونس، في عشق البنات، سو يا سو، حارة السقايين" وغيرها، وصمم الإضاءة للحفل طارق صبري.

ويستعد الكينج لطرح أغنية جديدة بعنوان "الساحل الشمالي" ومن المقرر طرحها على طريقة الديو مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.
وأغنية "الساحل الشمالي" من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج حمدي بدر.

وفي سياق آخر يستعد الكينج محمد منير لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي ٣ حفلات غنائية هناك خلال شهر سبتمبر المقبل. 

ويحيي الكينج الحفلة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية يوم ١ سبتمبر المقبل، أما عن الحفلة الثانية فمن المقرر إقامتها يوم ٩ سبتمبر المقبل، والحفلة الثالثة من المقرر أن تقام  يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

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