ضبط 6 متهمين بغسـل 80 مليون جنيه محصلة من الاتجار في المواد المخدرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

أوضحت الإدارة العامة للمخدرات أنهم قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.