مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل بالقليوبية

لقيت فتاتين مصرعهما في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، صدمتهما سيارة نقل أثناء سيرهما، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر العام، وجرى ضبط السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاتين وهما " مريم.ن.ج " ١٥ سنة، و"ليلى ا ع" 16 سنة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين إلى مكان الواقعة وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث ونقل الجثتان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.