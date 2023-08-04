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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت فتاتين مصرعهما في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، صدمتهما سيارة نقل أثناء سيرهما، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر العام، وجرى ضبط السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاتين وهما " مريم.ن.ج " ١٥ سنة، و"ليلى ا ع" 16 سنة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين إلى مكان الواقعة وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث ونقل الجثتان للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

أمن القليوبية شبين القناطر بمحافظة القليوبية صدمتهم سياره وقوع حادث تصادم