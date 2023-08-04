الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية- في بيان، اليوم الجمعة أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 37 25

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 26

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 19

كاترين 33 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 34 24

السلوم 37 25

سيوة 42 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

حلايب 37 30

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 27

أسيوط 41 27

سوهاج 42 28

قنا 42 29

الأقصر 43 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 42 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 28

المدينة المنورة 43 28

الرياض 44 29

المنامة 40 34

أبوظبى 42 34

الدوحة 42 34

الكويت 48 35

دمشق 39 20

بيروت 32 28

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 31 24

بغداد 46 31

مسقط 33 30

صنعاء 28 15

الخرطوم 36 26

طرابلس 35 24

تونس 34 23

الجزائر 26 18

الرباط 28 19

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 37 20

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 34 27

جاكرتا 33 24

بكين 34 24

كوالالمبور 32 25

طوكيو 35 27

أثينا 35 25

روما 28 18

باريس 19 13

مدريد 32 16

برلين 22 14

لندن 19 11

مونتريال 24 15

موسكو 30 20

نيويورك 26 20

واشنطن 27 19

نواكشوط 30 25

أديس أبابا 20 13.