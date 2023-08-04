بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفلين، وأصيب 5 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ( القاهرة - اسكندرية ) الصحراوي بالكيلو 64 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثث والصابون إلى مستشفى العامرية العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى مصرع 3 أطفال وإصابة 5 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من " حلا إبراهيم حسن عبدالمنعم، 8 سنوات، جودي إبراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، ابراهيم حسن عبدالمنعم، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة.

ومنا أسفر الحادث عن إصابة كل من " كنزي ابراهيم حسن عبدالمنعم، ملك إبراهيم حسن عبد المنعم، 13 سنة، هبه محمد توفيق مصطفي 32 سنة "الأم"، ياسمين ابراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم، 6 سنوات، ونقلوا جميعا إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.