إقبال على إصدارات "الأوقاف" بمعرض كتاب الوزارة بمسجد الحصري.. صور

أقامت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، معرض الكتاب بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وشهد المعرض إقبالًا كثيفا من أهالي منشية ناصر، الدين أكدوا، أن إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل تتميز بالتنوع ، وتثري الفكر ، متمنين تكرار هذه الفعاليات وهذا المعرض القيم.
يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للطلاب والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.
يشار إلى أن الأوقاف أطلقت قافلة دعوية بمحافظة القاهرة من مسجد الحصري بمنشاة ناصر اليوم الجمعة، يرأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية، والدكتورسعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات.