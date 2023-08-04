الكرملين: التدخل الأجنبي لن يحل الأزمة في النيجر

رأى الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة في النيجر، في وقت دعا فيه الرئيس المخلوع محمد بازوم واشنطن والأسرة الدولية إلى التحرك.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين: "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع"، داعيًا في الوقت ذاته إلى "العودة سريعًا إلى النظام الدستوري".

وأكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن ما يحدث في النيجر، هو شأن داخلي؛ مشددا على ضرورة استبعاد التدخل العسكري.

ويعتبر هذا أول تعليق من الخارجية الروسية على انقلاب النيجر، وما تبعه من تداعيات إقليمية ودولية.

وذكر مسئول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، أمس الأول الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا أن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير"..