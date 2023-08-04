الليلة.. صابر الرباعي يحيي حفلا فنيا جديدا بالأردن

يحيى الفنان التونسي صابر الرباعي، حفلا فنيا جديدا، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على المسرح الجنوبي بالأردن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، في نسخته السابعة والثلاثين، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويُقدم الفنان صابر الرباعي باقة متنوعة من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة، التي يعشقها الجمهور العربي.

كان صابر الرباعي، أحيا حفلا فنيا بمهرجان الحمامات الدولي بتونس، في 30 يوليو الماضي، وقدم خلاله عدد من أشهر أغانيه.

كما احتفل بتخطي أغنيته الجديدة "مجنون"، التي طرحها أواخر الشهر الماضي، حاجز المليون مشاهدة.

من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 5 أغسطس الجاري، وهو مهرجان فني ثقافي يُعقد سنويًا في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن.

وتأسس المهرجان عام 1981، ويقدم عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فرق محلية وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه، والأمسيات الموسيقية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غنائية لمغنيين عرب وعالميين.

كما يلعب المهرجان الذي يستند على الإرث التاريخي والإبداعي العريق دورًا مهمًا في تنمية المجتمع المحلي من خلال إنعاش الوضع الاقتصادي لمنطقة جرش وجوارها، وتسهم إقامة فعاليات المهرجان في مدينة جرش الأثرية في تنشيط الحركة السياحية الوطنية والخارجية، وتحريك الواقع التجاري للمدينة الذي ينعكس تَنْمَوِيًّا على أبناء المحافظة.