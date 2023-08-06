اليوم.. مواجهتان ناريتان في ربع نهائي البطولة العربية

تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) 2023، التي تستضيفها أراضي المملكة العربية السعودية، حيث سنكون اليوم الأحد على موعد مع مواجهتين مرتقبتين في ربع نهائي الكرنڤال العربي، إذ يواجه النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره الرجاء المغربي، بينما يصطدم الوحدة الإماراتي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني بفريق الشباب السعودي.

النصر السعودي ضد الرجاء المغربي

المواجهة الأولى تجمع بين النصر السعودي والرجاء المغربي، إذ تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وتأهل النصر إلى ربع النهائي بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بالمجموعة الثالثة، بعد أن تعادل سلبيًا مع فريق الشباب السعودي ثم فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، قبل أن يتعادل مع الزمالك في الجولة الأخيرة بهدف لمثله، بينما وصل الرجاء المغربي إلى دور الثمانية من البطولة العربية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات حققها، ليحصد العلامة الكاملة بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 ثم الكويت الكويتي بثنائية دون رد، وأخيرًا الوحدة الإماراتي 1-0.

ويعتبر الرجاء، هو ممثل قارة أفريقيا الوحيد حتى الآن في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد مغادرة باقي الأندية الأفريقية المسابقة، بعد إقصائها من دور المجموعات، حيث يتعلق الأمر بالوداد الرياضي المغربي، الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسيين، شباب بلوزداد الجزائري، أهلي طرابلس الليبي، والزمالك.

ويلتقي في المباراة الثانية فريق الوحدة الإماراتي نظيره الشباب السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

الوحدة الإماراتي VS الشباب السعودي

وتأهل فريق الشباب إلى ربع النهائي بعدما اعتلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع النصر سلبيًا ثم فوزه على الزمالك بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انتصر على الاتحاد المنستيري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويعد الشباب السعودي هو الفريق الوحيد في البطولة العربية، الذي لم يستقبل أي هدف في دور المجموعات بالمواجهات الثلاثة التي خاضها، كما أنه أفضل دفاع حتي الآن بالبطولة، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف قبل التأهل لأول الأدوار الاقصائية بالبطولة الأهم عربيًا بين الأندية الشقيقة.

فيما بلغ الوحدة الإماراتي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، دور خروج المغلوب، بعدما جاء في وصافة المجموعة الرابعة وفي رصيده 6 نقاط، بعد فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة 2-1 وشباب بلوزداد بنفس النتيجة ثم الخسارة من الرجاء المغربي بهدف للا شئ.

ويحاول كل فريق بالمسابقة، الفوز باللقب بعدما كشف الاتحاد العربي عن جوائز البطولة العربية والتي تبلغ 10 ملايين دولار، يحصل البطل في البطولة على مبلغ 6 ملايين دولار، بينما الوصيف يحصل على 2.5 مليون دولار، ونصف النهائي على 200 ألف دولار للفريق الخاسر، بينما ربع النهائي يحصد 150 ألف دولار للفريق الخاسر، ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأهلت ثمانية أندية لدور ربع النهائي من البطولة العربية منهم سبع أندية من قارة آسيا بينما فريق واحد فقط من قارة إفريقيا، تأهل اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي عن المجموعة الأولى، بينما وصل السد القطري والهلال السعودي من المجموعة الثانية. وصعد الشباب والنصر السعوديين من المجموعة الثالثة، وأخيرًا تأهل الرجاء المغربي متصدرًا للمجموعة الرابعة ثم الوحدة الإماراتي وصيفًا.