رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يبحث مع سفيرة كوبا تعزيز سبل التعاون

أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع جمهورية كوبا، معربا عن الرغبة في تطوير هذه العلاقات وفق رؤية جديدة تترجم الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه خاصة في المجالات الاقتصادية والصحية والسياحية والثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال بودربالة اليوم الجمعة بقصر باردو، سفيرة جمهورية كوبا بتونس مريام مارتيناز لورال، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.

ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب برغبة البرلمان الكوبي في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية مؤكدا الاستعداد لتجسيم هذا الهدف لاسيما عبر تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الكوبية بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بالنظر الى الدور الهام الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في تحقيق التقارب بين الشعوب.

وأبرز من جهة أخرى حرص تونس الدائم على الحضور الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية على المستويين الحكومي والبرلماني إيمانا منها بأهمية العمل المشترك وتعميق التشاور وتبادل الرؤى في كل ما يتصل بخدمة قضايا الامن والاستقرار في العالم وتعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب وخدمة السلم العالمي.

ومن جهتها، أشارت سفيرة كوبا إلى أهمية العلاقات بين تونس وجمهورية كوبا والحرص المشترك على مزيد دعمها في مختلف الميادين، لاسيما في مجالات الصحة والتربية والثقافة والرياضة.

كما أكّدت رغبة بلادها في مزيد توطيد العلاقات البرلمانية مع تونس لاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات وفرص اللقاء بين البرلمانيين من البلدين ولاسيما على مستوى مجموعات الصداقة.