الدفاع البريطانية: روسيا تخاطر بضربات بالقرب من حدود الناتو

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 03:16 م

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها اليوم الجمعة، بأنه خلال الأسبوعين الماضيين، نفذت روسيا عدة موجات من الضربات ضد الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب باستخدام طائرات بدون طيار.

وقالت الوزارة - في في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن روسيا تحاول على الأرجح إجبار الشحن الدولي على وقف التجارة عبر الموانئ.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات بدون طيار قد ضربت أهدافًا على بعد 200 متر من الحدود الرومانية، مما يشير إلى أن روسيا قد طورت قدرتها على المخاطرة لشن ضربات بالقرب من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع أن "هناك احتمالًا واقعيًا أن تستخدم روسيا الطائرات بدون طيار لضرب هذه المنطقة على أساس أنها أقل عرضة لخطر التصعيد من استخدام صواريخ كروز: ومن المحتمل أن روسيا تعتبر تلك الطائرات دقيقة بشكل مقبول".

يذكر أن روسيا هاجمت المناطق الجنوبية من منطقة أوديسا بطائرات مسيرة هجومية ونتيجة لهجمات القوات الروسية، اندلعت حرائق في الموانئ ومنشآت البنية التحتية الصناعية.

ويشار إلى أنه تم إطلاق الطائرات بدون طيار من بحر آزوف عبر البحر الأسود.

يذكر أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أدان الهجمات الروسية على البنية التحتية على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا.