إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة والتوصية بغلق 107 منشآت بدون ترخيص بالدقهلية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة شن إدارة مراقبة الأغذية حملة مكبرة خلال الأسبوع الماضى , على 645 منشأة تبين أن 107 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملة من تحرير 236 محضرا و سحب 46 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 2719 كيلو من أغذية متنوعة و 462 عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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