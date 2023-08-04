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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة والتوصية بغلق 107 منشآت بدون ترخيص بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة شن إدارة مراقبة الأغذية  حملة مكبرة خلال الأسبوع الماضى , على 645  منشأة تبين أن 107 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملة من تحرير  236 محضرا و سحب 46 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 2719 كيلو من أغذية متنوعة و 462 عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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إدارة مراقبة الاغذية الدقهلية الدكتور شريف مكين المعامل المركزية مديرية الشئون الصحية