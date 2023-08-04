لافروف: روسيا تقدر كل الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 02:55 م

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تقدر كل الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وقال لافروف في مقابلة صحفية مع مجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "بالنسبة إلى المبادرات العديدة بشأن التسوية الأوكرانية، نؤكد أننا نقدر أي جهود لتحقيق سلام عادل ومستدام".

وأضاف وزير الخارجية الروسي:"لا يمكن تحقيق السلام في أي صراع إذا لم يتم احترام حقوق الأقليات القومية، وهو أمر لا جدال فيه بشكل خاص بشأن لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن اللغة الروسية لطالما كانت اللغة الأم لغالبية السكان الأوكرانيين.

وأشار لافروف إلى أنه كان بإمكان الغرب الطلب من زيلينسكي أن يقدم للعالم صيغة أخرى حول رؤية كييف لوضع الروس في بلاده.