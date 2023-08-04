نائبة الرئيس الفيتنامي: اليابان تعتبر أكبر شريك اقتصادي واستراتيجي لنا

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 01:47 م

أكدت نائبة الرئيس الفيتنامي فو تي آنه شوان، أن اليابان تعتبر أكبر شريك اقتصادي واستراتيجي لفيتنام. وأشادت شوان، في تصريحات صحفية خاصة لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الجمعة/، بمساعدات اليابان الإنمائية الرسمية التي تعد الأكبر من بين تلك التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت نائبة الرئيس الفيتنامي، إن التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين يرجع إلي الزيارات المتكررة لزعمائهما، مشيرًا إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت شوان: "حتى في الأوقات الصعبة، وجد الجانبان طرقا لإجراء تبادلات منتظمة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي"، لمساعدة فيتنام واليابان على تعزيز العلاقات، في إشارة إلى وقت تفشي وباء كوفيد -19.

وشددت نائبة رئيس فيتنام أيضا على أهمية تعزيز التبادلات الشعبية، مضيفة أنها تتوقع أن يزور المزيد من السياح اليابانيين البلاد حيث انخفض عددهم خلال جائحة كورونا.

واجتمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشينه، في مايو الماضي في هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع حيث تعهدت اليابان بتقديم مساعدات إنمائية رسمية تبلغ قيمتها حوالي 60.98 مليار ين (440 مليون دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية في فيتنام.