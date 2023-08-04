تعرف على أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة

قالت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف تعريفى، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ان هناك بعض الأعراض التى توضح الإصابة بسرطان الرئة، والتى تضمنت الكحة ونزول البلغم المدمم مع وجود آلام في الجسم والعظام وفقدان الوزن بشكل غير مبرر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، ان هناك 4 خطوات مهمة للحماية من الإصابة بسرطان الرئة، أولها الإقلاع عن التدخين، وثانيها ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث، وثالثها الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث، ورابعها عدم الجلوس بجانب المدخنين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأورام السرطانية.وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوجة إلى منافذ حملة 100 يوم صحة للكشف المبكر عن سرطان الرئة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 393 ألفا و467 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة»، حتى مساء الأربعاء 2 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح عبدالغفار، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 8 آلاف و994 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 20 ألفا و734 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و4 أطفال، فيما قدمت 38 ألفًا و861 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2369 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و666 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1646 مواطن، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و235 مواطنا.