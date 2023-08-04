الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قيام الدفاعات الروسية بإحباط هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 1 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.

وتم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.