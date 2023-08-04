تعرف علي برنامج البابا فرنسيس في لشبونة ؟

سيمضي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح يوم السبت في مزار فاطيما المريمي الذي يبعد 130 كيلومترًا شمال لشبونة والذي كان زارهسابقًا عام 2017.

كما سيشارك في أمسية صلاة في حديقة في وسط لشبونة قبل أن يترأس الذبيحة الإلهية النهائية في اليوم التالي.

وتزيّن الساحة الرئيسية في العاصمة البرتغالية حول النصب التذكاري الضخم لماركيز دي بومبال، الأعلام الخضراء بألوان شعار الأيام العالمية للشباب.

أمّا أعلى بقليل، على مكان مرتفع في متنزه إدوارد السابع، فوضع الهيكل المعدني للمذبح الذي سيستقبل المراسم الافتتاحية.

وأشار المؤتمر الأسقفي البرتغالي ورئيس اللجنة المحلية المنظِمة للأيام العالمية للشباب إلى أن البابا فرنسيس التقي على انفراد الضحايا القاصرين للاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين في البرتغال، بعد ستة أشهر من نشر تقرير صادم من جانب لجنة اختصاصيي نمستقلّين.

وكان ما لا يقلّ عن 4815 قاصرًا ضحية عنف جنسي في الكنيسة، بحسب التقرير الذي طلبه المسؤولون الكنسيون الكاثوليك في البرتغال.

برنامج "مرن"

كسائر البلدان في أوروبا، تواجه البرتغال حيث يقدّم 80 في المئة من سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين أنفسهم ككاثوليك، "تراجعًا فيالتديّن".

ولكن عالم الاجتماع المتخصّص في الأديان في الجامعة البرتغالية الكاثوليكية خوسيه بيريرا كوتينيو يشير الى "أن هناك مجموعات لا تزالقويّة جدًا" بين الطلاب الجامعيين مثلًا.



وقال الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة ورئيس جمعية الأيام العالمية للشباب أميريكو أغييار لوكالة فرانس برس "الكثير من الشباب الذينقابلتهم لا يذهبون بانتظام إلى قداس الأحد"، معتبرًا أنّ "البابا فرانسيس هو قوة جذب كبيرة لهؤلاء الذين تربطهم علاقة باردة مع الكنيسة".

وكانت هذه النسخة من الأيام العالمية للشباب التي تعتبر أكبر تجمّع للكاثوليك حول العالم، في أغسطس) 2022، وقد أرجئت بسبب جائحةكوفيد - 19وأسس هذه الأيام على أن تحصل كل ثلاث سنوات في بلد مختلف في العالم البابا يوحنا بولس الثاني عام 1986.

ويشارك البابا فرنسيس الذي يتنقّل الآن عبر كرسي متحرّك أو متكئًا على عصاه، للمرة الرابعة في هذه المناسبة المقامة هذا العام فيالبرتغال بعد ريو دي جينيرو عام 2013 وكراكوف عام 2016 وباناما عام 2019.

ولفت الأسقف أغييار إلى إمكانية إعادة ترتيب برنامج الحبر الأعظم في حال فرضت حالته الصحية ذلك، بما يتلاءم مع "المواعيد الأساسية".

وقال نحن مدركون لقدرات البابا، مضيفًا أنّ المنظمين يبذلون قصارى جهدهم "لتقليل قدر الإمكان دخوله وخروجه من السيارة.

وعلى رغم التحذيرات الطبية المتكررة، يستمرّ البابا فرنسيس بالسّفر. بعد رحلته إلى لشبونة، من المقرّر أنّ يتّجه إلى منغوليا في أوائل شهرسبتمبر) وإلى مرسيليا في جنوب فرنسا في 22 و23 منه.