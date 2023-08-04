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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: لم نرصد أي أخطار على حدود بولندا مع بيلاروس

البنتاجون
البنتاجون
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أعلن البنتاجون أنه لم يرصد أي "خطر مباشر" على الحدود بين بولندا وبيلاروس، وذلك على خلفية اتهامات وارسو لمينسك بانتهاك أجوائها وتأجيج التوتر على الحدود، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "حتى الآن لست على علم بأي خطط لتغيير مستوى جاهزية القوات الأمريكية. ونحن بالطبع ملتزمون بضمان أمن الناتو وسنواصل الاتصالات مع حلفائنا البولنديين".

وأضاف: "لست على علم بأي مخاطر متزايدة متعلقة بالعمليات العابرة للحدود حتى هذه اللحظة".

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بدخول مروحيتين بيلاروسيتين لأجواء بولندا يوم الثلاثاء 1 أغسطس، حيث استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي على خلفية الحادث، ودفعت بالتعزيزات العسكرية إلى المناطق الحدودية.

بدورها، رفضت بيلاروس الاتهامات الموجهة إليها، ونفت انتهاك الأجواء البولندية، فيما اتهمت وارسو بالتصعيد.

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