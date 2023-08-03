جناح تشيلسي السابق يتفق على انضمامه للدوري السعودي

اقترب الجناح البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، من الانضمام للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية والإعلامية.

ووافق ويليان على خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك عبر بوابة نادي الشباب السعودي.

ودخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات للتعاقد مع ويليان، مع ناديه الإنجليزي الحالي فولهام، بالرغم من مرور 11 يومًا فقط على تجديد عقده مع النادي اللندني.

وحسم نادي الشباب، صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري، بعد توقيعه مع جوستافو كويلار قادمًا من الهلال السعودي مقابل 1.3 مليون يورو.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، أن نادي الشباب السعودي، اقترب من الإعلان عن صفقة جديدة وافدة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أن لاعب تشيلسي السابق، وافق على الشروط الشخصية بالفعل مع الشباب، وأصبح عقد اللاعب جاهزًا بالكامل ويتبقى التوقيع فقط.

كما أبلغ ويليان ناديه فولهام ومدربه ماركو سيلفا عن نيته في الرحيل، وخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

انضم ويليان إلى صفوف فولهام في صيف 2022، ووقع حينها على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

وشارك ويليان مع فولهام في الدوري الإنجليزي 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.