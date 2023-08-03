عبير عصام أول سيدة ترأس اتحاد الجمعيات الأهلية بالجيزة

أعلن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، فوز عبير عصام ، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ، برئاسة الاتحاد وبذلك تصبح أول سيدة تتولي هذا المنصب في ظل الجمهورية الجديدة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور المرأة في التنمية والنمو الاقتصادي.

انتخبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة اليوم الخميس 15 عضواً في مجلس الإدارة، كما تم تشكيل هيئة المكتب للمجلس الجديد حيث ضمت كل من عبير عصام في منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجابر عبد الباسط مهدى نائب الرئيس، وهشام أحمد قطب بلال في منصب الأمين العام، وحسام محمد الامام امين الصندوق.

وضم مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، عضوية كل من، عبد اللطيف سعيد زهران، وعادل مصباح عامر، ومصطفى حسين عبد الحميد، وسعاد حسين عبد النعيم وحنان فهمى عمارة، ومحمود محمد مرسي، ومنى توفيق حافظ هشيمه، وعيد محمد عبد الحليم عبد الحافظ، وهيام ابراهيم سعد، وحسام فكري روفائيل، والسيد زغلول حسب الله.

وقالت عبير عصام، أن المجلس الجديد سيعمل ضمن منظومة وخطة وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة للنهوض بمستوي الأداء، مشيرة الى أنه تم وضع خطط مع الاتحاد من أجل مستقبل أفضل لعمل المجتمع المدني بالجيزة خلال الفترة المقبلة.

واضافت ، أن ما يحدث الآن في مصر من تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع بالعمل على وتيرة وهدف واحد هو البناء والتنمية يجعلنا مطمئنين علي ما هو قادم، مشيدة بالتطور الملموس لمحافظة الجيزة في الفترة الماضية في إحداث طفرة هائلة في أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واكدت عبير عصام، أن المجتمع المدني أحد أهم اضلاع مثلث التنمية المستدامة مع الحكومة والقطاع الخاص والذي يحظي بدعم كبير من الهيئات المعنية ووزارة التضامن الاجتماعي لدوره الفاعل والحيوي في خدمة المجتمع في مجالات قومية مثل الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية.