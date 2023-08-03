جامعة طيبة تشارك في معسكر صندوق رعاية المبتكرين ببورسعيد

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، في فعاليات معسكر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بفرع الأكاديمية البحرية ببورسعيد، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وبإشراف الدكتور ماجد غنيمة، مدير الصندوق بالوزارة.

وقال الدكتور حمودة محمد دردير، مدير مركز رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، أن برنامج المعسكر، تضمن جلسات حول إستراتيجية وزارة التعليم العالي، وورشة حول اقتراحات أنشطة مراكز وإدارات النوابغ والموهوبين، وبرامج الصندوق المقدمة، والابتكار وريادة الأعمال، كما شهد عدة ورش عمل على مدار الأيام الثلاثة، تناولت إعداد اللوائح وإنشاء مركز بالجامعات لاحتضان الطلاب النوابغ والموهوبين.

وأشار مدير مركز رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، إلى أن المعسكر تخلله أيضا تنفيذ خريطة عمل لتدريب فرق العمل والأنشطة السنوية الخاصة بالمراكز، وتبني الطلاب الموهوبين، وجرى تقسيم الجامعات إقليما، حسب خطة الوزارة للتحالفات الإقليمية ورؤية مصر 2030، وضم قطاع جنوب الصعيد، ممثلي المراكز عن جامعة طيبة التكنولوجية وجنوب الوادي وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي الأهلية، وعلى هامش المعسكر، التقى ممثلو مراكز قطاع جنوب الصعيد، مدير فرع الأكاديمية البحرية ببورسعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

في سياق متصل، اختتم طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، مشاركتهم في فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، المقام بمركز إمبابة لعلاج الإدمان لمدة 3 أيام، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، تحت إشراف الدكتورة صباح محمد، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية.

وأوضحت صباح، أن اليوم الختامي للمعسكر، شهد عرض طلاب الجامعة، فكرة حول خفض الطلب على المخدرات، وهى الجامعة الوحيدة من بين الجامعات المشاركة التي قدمت فكرة عن الإدمان، ونالت استحسان القائمين على الصندوق، ووعدوا باختيارها ضمن المشاريع التي سيدعمها الصندوق، وهى الآن قيد الدراسة، كما التقى الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي طلاب الجامعات المشاركة، وأجاب عن استفساراتهم وجرى تسليم شهادات الطلاب المشاركين، شهادات تقدير.

وأشارت إلى أن المعسكر تثقيفي وتضمن محاضرات عن إحصائيات الإدمان وأنواع العقاقير، والمواد المخدرة وورش عمل، والتعريف بالأماكن التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بالجمهورية، كما تخلل المعسكر أنشطة ترفيهية مثل كرة القدم، وتنس الطاولة وورش عمل وندوات، وأيضا مسابقة علمية تكنولوجية لكل جامعة بواقع 2 نموذج من المشاريع العلمية وسيتم عمل معرض لها.

معسكر صندوق رعاية المبتكرين (1)

معسكر صندوق رعاية المبتكرين (2)

معسكر مناهضة الإدمان (1)

معسكر مناهضة الإدمان (2)

معسكر مناهضة الإدمان (3)

معسكر مناهضة الإدمان (4)