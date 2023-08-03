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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قندوسي بعد هدفه في المصري: شكرا جمهور الأهلي

احمد قندوسي
احمد قندوسي
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أعرب أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على المصري في كأس مصر اليوم والوصول إلى نصف النهائي. 

ووجه قندوسي الشكر للجهاز الفني وزملائه اللاعبين على التأهل اليوم، والعرض المميز الذي قدمه اللاعبون والروح القتالية التي ظهر عليها الجميع من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

وأضاف : «استطعنا تقديم موسم مميز رغم صعوبة المنافسة في كل البطولات، والإرهاق الذي  واجهه اللاعبون بالإصرار على الفوز وتحقيق البطولات».

وأتم لاعب الأهلي حديثه قائلًا: «نشكر الجمهور الذي ساند الفريق طوال الموسم وهم أول من يستحق أن نهدي له كل هذه البطولات، ونتمنى استمرار إسعادهم في الموسم المقبل».

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