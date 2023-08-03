الزمالك يتعادل مع النصر السعودي ويودع البطولة العربية مبكرا

تعادل فريق الزمالك بنتيجة 1-1 مع فريق النصر السعودي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل النصر السعودي بهدف قاتل في الدقيقة 87 عن طريق كريستيانو رونالدو .

لقطة من المباراة

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

لقطة من المباراة

بينما ضم تشكيل النصر كل من:

حراسة المرمى: نواف القعيدى.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، على لاجامى، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، رونالدو.

وبذلك ودع الزمالك رسميا البطولة العربية للأندية مبكرا من دور المجموعات ويتأهل من المجموعة الثالثة للدور ربع النهائي كل من النصر السعودي، والشباب السعودي، كما ودع فريق الاتحاد المنيستيري البطولة مع الزمالك ايضا .