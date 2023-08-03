آمنة: "سند الخير" تجوب المناطق الأكثر احتياجا وتحقق مبيعات 339 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير " التي أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 حتى الآن لتصل إلى أسبوعها الـ67، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها بلغ منذ انطلاقها حتى الآن 339 مليون جنيه ، شهدت خلالها المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خاصة اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة بإجمالى مبيعات قدرت بــ 191,7مليون جنيه استكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية ، فى تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته في جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% ، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية في سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً موضحاً أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 67 وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة).

وأوضح وزير التنمية المحلية ان المبادرة تمكنت في أسبوعها الـ67 من تحقيق مبيعات بلغت 3,5 ملايين جنيه ، طافت سياراتها خلالها في 16 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية ، مشيراً الى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، و8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية ،و5 سيارات في كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة أسوان ، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر لافتاً إلي أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

ولف آمنة إلى نجاح مبادرة "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظراً لإقبال المواطنين عليها ، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتطبيق استراتيجية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" ، بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" و المناطق الأكثر احتياجا و الأحياء الشعبية ، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد و مع بدء العام الدراسى.

و قال إن " سند الخير " تعمل بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة ،لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه طالب المسئولين على المبادرة بأن تركز على تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية ، لافتاً الى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية ، وطرح مبادرات مجتمعية ، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات ، حتى أصغر وحدة محلية .