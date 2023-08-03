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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة طنطا يصدر 4 قرارات بتكليف قيادات جديدة

تكليف وكلاء بكليات
تكليف وكلاء بكليات جامعة طنطا
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 أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عددًا من القرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة.

تضمنت القرارات تكليف الدكتور أحمد محمد رجائى الرفاعي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور عبد الرزاق بسيونى الكومي رضوان أستاذ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم الجغرافيا بكلية الآداب للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تضمنت تكليف الدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء أحمد السيد محمد نور أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة للقيام بأعمال وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الهندسة المعمارية الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا