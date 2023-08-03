اعتماد 14 مؤسسة تعليمية ببورسعيد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قراراتها باعتماد وتجديد اعتماد 14 مؤسسة تعليمية ببورسعيد.

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت القرارات رقم 225، 226، و227 لسنة 2023 باعتماد 8 مؤسسات جديدة وتجديد اعتماد 6 أخرى من المؤسسات التعليمية ببورسعيد.

وذكرت أن المؤسسات المعتمدة هي روضة مدرسة زيدان سند، ومدرسة الشهيد محمود مندور الابتدائية، وروضة هيئة قناة السويس الخاصة، ومدرسة هيئة قناة السويس الابتدائية، ومدرسة محمد سرحان الابتدائية، وروضة بورسعيد الرسمية للغات، ومدرسة النصر الرسمية للغات المرحلة الابتدائية، وروضة النورس.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن المؤسسات التي تم تجديد اعتمادها هي مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات المرحلة الابتدائية، مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات المرحلة الإعدادية، وروضة سيناء، ومدرسة هيئة قناة السويس المرحلة الإعدادية، ومدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات المرحلة الابتدائية، وروضة القادسية الرسمية للغات.

وأضافت إن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم بورسعيد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التعلمية وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

ووجهت وكيل أول الوزارة التهنئة لمديري وأعضاء جميع المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد والمجدد لها تحت إشراف إدارة الجودة لجهودهم الطيبة وعملهم المتواصل الدؤوب متمنية لهم دوام التقدم والرقي.