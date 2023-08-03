مونديال اليد للشباب.. منتخب الفراعنة يواصل تألقه ويفوز علي التشيك

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2004، فوزا حاسما بالجولة الثانية لدور المجموعات، ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا في الوقت الراهن، على حساب نظيره التشيك، بنتيجة 28 - 22.

تقدم الفراعنة في الشوط الأول بنتيجة 14 - 8، قبل أن يواصل لاعبي المنتخب الوطني تقدمهم في الشوط الثاني ليحسموا اللقاء بفارق 6 أهداف.

وكان منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على حساب اليابان بنتيجة 40 - 32، ليحقق العلامة الكاملة ويضمن مقعدا في الدور التالي.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.