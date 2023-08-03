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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مونديال اليد للشباب.. منتخب الفراعنة يواصل تألقه ويفوز علي التشيك

منتخب مصر
منتخب مصر
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حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2004، فوزا حاسما بالجولة الثانية لدور المجموعات، ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا في الوقت الراهن، على حساب نظيره التشيك، بنتيجة 28 - 22.

تقدم الفراعنة في الشوط الأول بنتيجة 14 - 8، قبل أن يواصل لاعبي المنتخب الوطني تقدمهم في الشوط الثاني ليحسموا اللقاء بفارق 6 أهداف.

وكان منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على حساب اليابان بنتيجة 40 - 32، ليحقق العلامة الكاملة ويضمن مقعدا في الدور التالي.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

للناشئين التشيك ببطولة العالم كرواتيا الفراعنة