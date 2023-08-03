"مرعي البريمو" و"عالزيرو" ينضمان لعروض سينما الهناجر ومركز الإبداع الفني

ينضم فيلما "مرعى البريمو"، و"عالزيرو"، إلى البرنامج السينمائي، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويتضمن عرض أحدث الأفلام السينمائية بأسعار مخفضة بسينما الهناجر، وسينما مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.

"مرعي البريمو" بطولة النجوم محمد هنيدى، وأحمد بدير، ولطفى لبيب، وغادة عادل، وعلاء مرسى، ومحمد محمود، وإخراج سعيد حامد.

أما فيلم "عالزيرو" من بطولة الفنانين محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وإخراج محمد جمال العدل بالإضافة إلى استمرار عرض أفلام "البعبع" من بطولة الفنانين أمير كرارة، وباسم سمرة، وياسمين صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وفيلم "بيت الروبى" من بطولة الفنانين: كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمى، و"تاج" من بطولة الفنانين: تامر حسنى، ودينا الشربينى، وإخراج سارة وفيق.

تعرض الأفلام في حفلات: 10 صباحًا، و12 ظهرًا، و2 ظهرا، و4 عصرا، و6 مساء كالتالي:

سينما مركز الإبداع تتضمن أفلام: "عالزيرو" حفلات: 10 صباحا، و2، و6 مساء، و"مرعى البريمو" حفلتى 12، و4 مساء.

أما سينما الهناجر: تتضمن أفلام "البعبع" حفلة: 10 صباحا، و"تاج" حفلتي: 12 و 4 مساء، و"بيت الروبى" حفلتى: 2 ، و6 مساء.

ويعد هذا الحدث فرصة لعشاق الفن السابع لتقديم أحدث الأفلام بأسعار مخفضة بسعر 60 جنيها.