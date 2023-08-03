في الذكرى المئوية لميلاده.. نكشف قصة الشوكولاتة بين البابا شنودة والشيخ الشعراوي

ترصد البوابة نيوز خلال هذه السطور أشهر اللقاءات الإعلامية لقداسة البابا شنودة الثالث في الذكرى المئوية لميلاد قداسته، مع عدد من أشهر الإعلاميين، والصحفيين، كما سنلقي الضوء على مقالاته الصحفية بالجرائد الحكومية، ونكشف عن القصائد، والأشعار الروحية التي قام بتنظيمها، مع بعض من أهم كتبه التي قام بتأليفها، وبين كل هذا مواقف، وحكايات، وطرائف كان قداسته بطلها، وصاحب قصتها.

يأتي أبرز لقاء للبابا شنودة مع فضيلة الشيخ الشعراوي حينما زاره الأخير في الكاتدرائية بعد عودته من رحلة عالجية بلندن، والتقى فيها الاثنان بأحضان قوية، وتحية حارة، وقال البابا لفضيلته: "توجد مساحة واسعة مشتركة بيننا نستطيع أن نعمل من خلالها، ليس فقط ضد الملحدين، إنما أيضا ضد المنحلين أخلاقيا، واجتماعيا، وفكريا، لأن الناس حاليا يستغلون حرية الفكر بأن ينحرفوا به".

ليرد فضيلته: "لو كانوا عبيدا لفكر واحد لأراحهم الله من حرية الفكر هذه".

وقال البابا أيضا لفضيلته: "الإنسان يحتاج إلي صيانة، ويظن أنه لا يحتاج"، ليرد فضيلة الشيخ الشعراوي: "هذا هو الجهل المركب، فالذي يعطي العمى حقه يفتّح، ومن يظن أنه مفتح يقع "، وكان من أقوى كلمات الشيخ الشعراوي لقداسة البابا في هذا اللقاء قول فضيلته: "زيارتي للبابا في الكاتدرائية كان لابد أن تكون قبل هذا بكثير، لكن أعتقد أنها جاءت مع محنتي المرضية كمنحة لي من الله.

ويذكر أيضا أن قداسته كان قد أرسل باقة شوكولاتة لفضيلة الشعراوي وقت ما كان بلندن بعد إجراءه عمليه جراحية، وحال عودة فضيلته لمصر وزيارته للكاتدرائية قدم له البابا الشوكولاته فقال له فضيلته: "هذه ليست مثل التي أرسلتها لي في لندن"، ليتبع ذلك موجة من الضحك بينهم، وبين الحاضرين.