خاص| أول تعليق من داليدا خليل على صورتها مع عمرو دياب: «الناس حبت وجودنا سوا»

قالت الفنانة داليدا خليل، إنها تشكر الله كثيرا على محبة الناس لها، والتي اتضحت بشكل كبير عقب انتشار صورتها مع النجم عمرو دياب على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن الصورة أصبحت تريند خلال ساعات قليلة.

وأضافت داليدا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" ردا على سؤال حول وجود تعاون فني قريب مع الهضبة، أنها ليس لديها أي تعليق في الوقت الحالي حول هذه الصور، وما اذا كانت تعبر عن وجود تعاون فني أم لا، وكل ما تريد أن تقوله هو أنها شعرت بحب الناس لها، وأن الناس حبت وجودهما سويا، وأنها تشكرهم على هذه المشاعر النبيلة.

داليدا خليل واحدة من أبرز نجمات الفن اللبناني في الوقت الحالي، فهى ممثلة ومغنية وراقصة استعراضية، كانت بدايتها الفنية في العام 2007، وحققت أعمالها نجاحًا كبيرًا، وأبرز مسلسلاتها هى "حلوة وجذابة" الذي قدمته عام 2013 ومسلسل "أمير الليل" عام 2015، وأخيرًا مسلسل "سر" الذي تم عرضه مؤخرًا.

يشار إلى أن “البوابة نيوز” سبق وأجرت حوارا صحفيا مع النجمة اللبنانية داليدا خليل قالت فيه أنها تحلم أن تسير على خطي نجمتي الاستعراض في مصر والعالم العربي "نيللي وشريهان"، وأنها تنتظر فقط من يؤمن بموهبتها في مجال الاستعراض وتستعد بكل ثقة لدخول هذا المجال.

وأضافت خلال الحوار انها ليس لديها أي مانع في الوجود والاستقرار في القاهرة، وتتمنى أن تكون هناك خطوة مستقبلية للوجود من خلال أعمال فنية.