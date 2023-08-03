البنون يكتسحون البنات في أوائل الثانوية العامة علمي رياضة بجنوب سيناء

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 على مستوى المحافظة .

ونقل تهنئة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الأوائل على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا وواعدا، ومؤكدا حرص المحافظ بتكريم الأوائل تشجيعا لهم وتقديرا لتفوقهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن أوائل الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغوا 31 طالبا وطالبة بشعب علمي علوم، ورياضة، وأدبي.

وجاء أوائل الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات كالتالي:

محمد أحمد محمد حسن يوسف عنان بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية الرسمية بمجموع 394.5

محمد أحمد صباح عيد بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمجموع 390.5

سيف أسامة عبد العزيز فودة بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمجموع 390

مريم عبد القادر محمد فؤاد رجب بمدرسة سان جوزيف الثانوية الخاصة بمجموع 389

محمد مصطفى عبده جاد بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوية بمجموع 384

أحمد تامر لطفي محمود بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية 380

أحمد محمد سلامة محمود طلب بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمجموع 377

صلاح الدين عبد الرحمن محمد إسماعيل أحمد بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بمجموع 376.5

أنتوني حسام موريس نجيب حبيب بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمجموع 375.5

روان علي محمد أبو المكارم زهرة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمجموع 372