طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بالمرج

شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج واقعة مأساوية عندما أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق السادس بعد رسوبها فى الامتحانات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد شوارع عزبة النخل بمنطقة المرج.

وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين رسوبها فقامت بالقاء نفسها من الطابق السادس ، وتم نقل الجثة للمشرحة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لاقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.