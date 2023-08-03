رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يكرم الطالبة مروة نور الدين الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية

كرم الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان الرابع مكررعلى مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية الأزهرية ” بالقسم العلمى ” بمجموع درجات ٦٤٨ درجة من معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى فتيات حيث قام فضيلته بتكريم الطالبة مروة تقديراً لتفوقها الدراسى، وتحفيزاً لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى ، مشيداً بهذا التفوق والتميز الذى حققته لتكون نموذج مشرف يحتذى به.

وفى سياق متصل شكر حمادى والد الطالبة على حسن التربية ومكافحته من أجل توفير راحة أبناءه والإهتمام بتعليمهم كما قدم الشكر لوالدة الطالبة وشكرها على الوقوف بجانب ابنتها وتشجيعها المستمر لها وتوفير كل سبل الراحة لتحافظ على تفوقها العلمى منذ الصغر داعيا الله أن يبارك لهما فيها ويجعلها ثمرة خير لهما.