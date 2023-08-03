مطرانية بورسعيد تعلن خطتها لترشيد الكهرباء

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، بيانًا، اليوم الخميس، لإعلان خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء تماشيا مع توجيهات الدولة التي أعلنت عنها في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشارت إلى أن استخدام أجهزه التكييف في جميع كنائس بورسعيد ومباني الخدمات على درجه حرارة 25 درجه مئوية، كما ستستخدم الأجهزة عند الصلوات والخدمات فقط، وسيجرى إغلاقها فور الانتهاء، وتشغيل نصف عدد الأجهزة فقط، أو لن تشعل جميعا وذلك على حسب الحاجة.

وأضافت مطرانية بورسعيد أيضا خلال خطتها لترشيد الكهرباء مؤكدة بأنه سيجرى تشغيل لمبات ليد في النجف 15 وات و18 وات، وإضاءة النجف بنصف طاقته أو عدم إضاءة النجف جميعا، وصيانة دورية لمولدات الكهرباء، وتركيب لمبات ليد في قاعات مباني الخدمات وترشيد استخدام الكهرباء بها قدر المستطاع من 50 % إلى 75%.

ومن جانبه، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء سيجرى تطبيقها في جميع الكنائس التابعة لابراشيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ابتداء من اليوم، لافتا إلي أنه من ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي ستتبعها كنائس المحافظة هو عدم إضاءة كشافات النوادي كاملة، ولكن بطاقه 50%، كذلك مداخل وأسوار الكنيسة

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا إلى أنه سيجرى توعية المواطنين على المنابر بضرورة ترشيد إستخدام الكهرباء في منازلهم وفي أماكن عملهم أيضا وذلك من ضمن خطة ترشيد استخدام الكهرباء.

ومن جانبه، شدد الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، على أنه لابد أن يتكاتف الجميع لمساعدة الدولة في ترشيد الإستهلاك خصوصاً في الموارد المائية والطاقه الكهربائية، مؤكدا أن الكنيسة تتحمل مسئوليتها تجاه توعية المصلين، وتبصيرهم دوما بما تتطلبه المرحلة الحالية للوقوف بجانب خطط الدولة في ترشيد الإستهلاك.